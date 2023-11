Hillerødmotorvejen er lørdag morgen totalt spærret i begge retninger ved Fiskebækbroen.

Her er sket et »større uheld«.

»Find gerne alternative ruter,« skriver Vejdirektoratet på X på X kort før kl. 7.30.

En tidshorisont for en genåbning af strækningen fra Farum og Værløse endnu ukendt, lyder det også.

Frederiksborg Brand og Redning skriver ligeledes på X, at man er til stede på Fiskebækbroen.

Der er desuden »kaldt assistance fra Ballerup med redningskran«.

»Flere biler kørt sammen på Fiskebækbroen, der er totalt spærret af,« lyder det fra Frederiksborg Brand og Redning.

Vejdirektoratet har tidligere lørdag morgen advaret om glatte forhold på netop samme strækning.

Også DMI har advaret om, at der kan ligge frost over hele landet denne lørdag morgen. Læs mere om det her

DR P4 Trafik skriver, at uheldet ved Fiskebækbroen skyldes glatføre.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

Opdateres...