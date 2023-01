Lyt til artiklen

Der er sket et uheld på Frederikssundsmotorvejen ved Rødovre.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi til B. T:

»Der er tale om et færdselsuheld, hvor mindst tre parter er impliceret. Jeg ved for nuværende, at der er mindst en tilskadekommen,« forklarer vagtchef Peter Grønbæk.

Personens tilstand er dog p.t. ukendt.

Strækningen er i øjeblikket delvist spærret og det giver en del kø.

Artiklen opdateres …