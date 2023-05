37 personer skal nu tage deres køreprøve igen.

Mandag havde politiet sat ekstra kræfter ind for at hjælpe vejarbejderne på den østjyske motorvej. Og det bar frugt, skriver TV 2 Østjylland.

Med en ordentlig omgang fartkontrol røg 132 i fælden og 37 af dem mistede kørekortet nord for krydset ved Herningmotorvejen.

»Det er tragisk. De prøver at gennemføre det her arbejde og genere folk mindst muligt. Og så kører folk alt for hurtigt,« siger projektleder for Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen.

Fartkontrollen efter, at flere af vejarbejderne har klaget over for høj fart fra bilisterne på motorvejen.

Hastighedsgrænsen er på det meste af strækningen sat ned til at være 50 kilometer i timen, mens der nogle steder er en begrænsning på 80 kilometer i timen.

Robin Højen Madsen fortæller til TV 2 Østjylland, at han ikke mindes at have set så mange bilister kører for stærkt på en vejarbejdestrækning.

Politiet vil fortsat lave flere fartkontroller i området.

Hvis man kører for hurtigt på strækninger med vejarbejde, så kan det godt gå hen og blive rigtig dyrt, også selvom det ikke nødvendigvis ender i en frakendelse af kørekortet.

For der er dobbelttakst på bøderne, og hvis man så eksempelvis når op på en hastighed på over 71 kilometer i timen, hvor fartgrænsen er 50, står man til en betinget frakendelse af kørekortet.

Vejarbejdet forventes at fortsætte indtil cirka uge 27/28.

Herunder kan du se strækningen: