Anden juledag er hvert år tætpakket med bilister på landets veje og broer – og i år er ingen undtagelse.

Tusindvis af danskere befinder sig lige nu i trafikken, og det betyder også, at bilister skal forvente kø flere steder i landet.

Det oplyser Vejdirektoratet til B.T.

Lige nu er der særligt kø omkring på Vestmotorvejen ved Ringsted og Slagelse i retningen mod Jylland, ligesom trafikken omkring Odense også er tæt.

Tusindvis af danskere er vejene 2. juledag. Foto: presse-fotos.dk

»Men det er forholdsvis små køer, vil jeg sige. Der er selvfølgelig godt gang i den, men ellers er det faktisk ikke det store,« siger Peter Bruun-Mogensen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

Klokken 13 er der omkring et kvarters forlænget rejsetid ved Slagelse, lyder det.

Tager man et kig i Vejdirektoratets trafikcenter, kan man også se, at der både omkring Aarhus, Odense, Greve og Farum har været ulykker i løbet af anden juledag.

Men der er tale om materiel skade alle steder.

»Det er meget typisk, når man kører i kø. Der skal ikke meget til. Men det er hurtigt overstået, og så bliver det trukket ud i nødsporet.«

Vejdirektoratet forventer, at den værste trafik er mellem klokken 11 og 15. Det betyder altså, at vi er godt halvvejs i den forventede myldretrafik.

»Hvis man har mulighed for det, vil jeg da anbefale, at man skyder sin afgang til efter 15. Så er sandsynligheden for, at du slipper for kø, mindre,« siger Peter Bruun-Mogensen afsluttende.