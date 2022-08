Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En spøgelsesbilist og en politibil har sent søndag aften været involveret i et motorvejsuheld.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Uheldet er sket på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem Tappernøje og Rønnede.

Det fremgår af tweetet, at der er tale om et »mindre færdselsuheld«, og at spøgelsesbilisten er blevet stoppet.

Som følge af politiets arbejde var motorvejen spærret, men kort før midnat oplyser Vejdirektoratet, at der igen er åbnet for trafikken på strækningen.