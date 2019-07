Onsdag morgen klokken 5.00 er en lastbil brudt i brand på E45 i sydgående retning.

Det skabte i en kortere periode kødannelse på den Østjyske Motorvej mellem frakørsel Skanderborg V og frakørsel Skanderborg S.

Billisterne på strækningen skal dog ikke længere forvente kø, lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

»Det er både tidligt og sommerferie, så der er ikke mange biler på strækningen,« siger vagthavende Jimmy Nyrup.

Redningsarbejdet har skabt kø på motorvejen. Foto: Michael Jørgensen Vis mere Redningsarbejdet har skabt kø på motorvejen. Foto: Michael Jørgensen

Selve branden blev slukket kort før klokkken 6.00, men politi og redningsfolk arbejder fortsat på stedet.

»De er ved at trække lastbilen væk fra frakørslen nu, så de er nok færdig inden for ti minutter til et kvarter,« oplyser Jimmy Nyrup klokken 7.00.

Lastbilen holder i nødsporet ved frakørsel Skanderborg S, hvor rampen derfor er spærret.

Politiet opfordrer billister til at tage frakørslen ved Skanderborg V, hvis man skal mod Skanderborg.