Sommertrafikken er skudt i gang, og det kan betyde lange køer, tæt trafik og grædende børn på bagsædet.

Og i år er ingen undtagelse. Bilferien bliver nemlig den mest populære rejseform over sommeren ifølge en Megafon-måling fra Politiken.

Hos Vejdirektoratet forventes det, at de fleste danskere igen holder ferie i Danmark, og det betyder mere trafik på tværs af landet. Det fik de at mærke på årets første store rejsedag, lørdag.

»Vi forventede rigtig mange biler, der kørte på tværs af landet, særligt mod Jylland. Vi havde ikke de helt store problemer før et uheld på Vestmotorvejen, som gjorde, at vi havde en forsinkelse på helt op til halvanden time på et tidspunkt,« fortæller vagtchef Jakob Riis-Petersen.

Men på trods af ulykken har det ifølge Jakob Riis-Petersen været en første rejsedag over al forventning.

»Det betyder jo, at dem, der var ude at køre i går, på sin vis har kunnet finde ud af at fordele sig hen over dagen,« slår han fast.

Sommertrafikken er kun lige skudt i gang, og frem til uge 31 vil der være meget trafik på vejene. Vejdirektoratet kommer derfor med nogle råd til dig, som bevæger dig ud i den travle sommertrafik.

Først og fremmest er det vigtigt at tjekke op på trafiksituationen, inden man sætter sig ud i sin bil, så man ved, hvad man kan forvente, når man bevæger sig ud i trafikken.

Lige så vigtigt er det at tjekke op på vejret, hvis det nu bliver varmt.

»Vi kender allesammen til, hvordan børnene kan råbe og skrige, hvis ikke de får lidt opmærksomhed. Når du endelig sidder i en kø midt ude på motorvejen i en varm bil og ikke kan gøre andet, så er det en god idé at have vand og madpakke med,« siger Jakob Riis-Petersen.

Men et af de helt generelle råd er også at sørge for at køre i god tid.

»Så skal man ikke bekymre sig eller blive utålmodig i trafikken. Desuden plejer de fleste at kunne køre lidt mere roligt på vejene, hvis de er i god tid, og så undgår vi også de hændelser af trafikulykker eller kø, som vi nogle gange ser,« fortæller han.

Der forventes mest trafik på lørdage mellem 11-15 alle weekender frem til august. Derfor er en klar opfordring fra Vejdirektoratet, at man undgår kørsel i det tidsrum.