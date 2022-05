Der er sket en soloulykke ved afkørslen på Djurslandsmotorvejen ved Aarhus N.

Her er en 35-årig mand kommet alvorligt til skade og er i kritisk tilstand.

Det bekræfter vagtchef Morten Bang ved Østjyllands Politi.

»00.35 får vi en melding om en soloulykke. Vi kommer derfra og ser, at den her mand er kommet alvorligt til skade.«

Herefter er meldingen, at han er blevet hastet til Skejby Hospital for at få behandling.

Kort efter ankomst blev en bilinspektør tilkaldt og man skal nu redegøre forløbet.

Den 35-årige mand var alene i bilen.

Politiet er ikke længere på stedet, da de var færdige med oprydning cirka klokken 04.30.

De pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen