Vejret giver tilsyneladende udfordringer på de sjællandske veje mandag morgen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er der allerede travlt.

Her er der inden for bare en halv time registreret hele tre uheld, og selv om årsagerne endnu ikke er fuldstændig klarlagt, så ligner snevejret en klar faktor.

»Det er en usædvanlig situation med så mange uheld,« siger vagtchefen til B.T.:

»Vejret giver udfordringer.«

Uheldene er sket for kort tid siden, så der er endnu ikke mange oplysninger om de forskellige episoder.

Kl. 5.55 fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at en bil var endt i autoværnet på Holbækmotorvejen. Her er sendt en indsatsleder ud, og der er skiltevogn på vejbanen.

Endnu ingen melding om personskade.

Kl. 6.11 kom der en melding om et uheld ved Nykøbingvej på Odsherred. Her var en bil væltet om på siden.

Det lykkedes dog for anmelderen at få den mandlige fører af bilen ud relativt hurtigt.

Kl. 6.22 blev der rapporteret om en væltet lastbil på Sønderstrupvej i Kirke Eskilstrup, og strækningen er derfor spærret i begge retninger, fordi den ligger på tværs af vejen.

Her vides det endnu ikke, om der er personskade. Politi er ankommet.

Sund & Bælt meddeler kort før kl. 7, at der bliver kørt med saltspredere på Storebæltsbroen, og at det derfor ikke er muligt at overhale med de forsinkelser, det dermed vil medføre. Det skulle være overstået kl. 7.15, lyder det.

DMI melder om snevejr flere steder i landet denne mandag og advarer derfor mod farlige situationer i trafikken. Læs mere her