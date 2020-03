Uret viser sommertid, men dagen er startet lige modsat.

Sne og blæst har nemlig ramt Danmark, og det skaber trafikale udfordringer over hele landet.

Sund og Bælt skriver, at kørsel med vindfølsomme køretøjer over Storebælt frarådes. Det forventes ophævet kl. 16.

Vinden har også sat sine spor på skinnerne, hvor et væltet træ hænger ind over køreledningen ved Odense.

Dette betyder, at der ikke kører tog mellem Nyborg og Odense søndag morgen. Banedanmark forventer at få dette løst, så togtrafikken kan afgå som normalt kl. 10.

På Sjælland vågner folk så småt op til sne på bilen, og det sætter sine spor på vejene.

Vestegnens Politis beredskabspatruljer melder om, at der på grund af sne og slud er meget glat på motorvejene i politikredsen.

'Vær opmærksom og kør forsigtigt, så du kommer sikkert frem til en god dag,' lyder deres opfordring på Twitter.

DMI fortæller deusden, at nedbøren over den sydlige del af landet falder som sne eller slud, og der lokalt kan forekomme sneglatte veje. DMI har desuden også et varsel ude om forhøjet vandstand fra den vestlige del af Østersøen til den sydlige del af Lillebælt

Metrolog ved DMI Thyge Rasmussen fortalte i går, at vinden vil løje af i løbet af dagen.

Senere vil der i øvrigt komme opklaring og temperaturen forventes at blive mellem tre og syv grader.

I nat kan vi igen risikere at komme ned under frysepunktet, da der varsles temperaturer fra minus to grader til to plusgrader natten til mandag.