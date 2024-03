De fleste forbinder nok påsken med æggejagt, frokoster med sild og snaps og udflugter rundt omkring i landet.

De færreste forbinder nok feriedagene med køkørsel. Men det er, hvad mange risikerer at ende i – og særligt risikerer én del af befolkningen at blive hårdt ramt.

Det fremgår af den prognose, som Vejdirektoratet har udarbejdet om påsketrafikken.

Overordnet set vurderer Vejdirektoratet, at der er størst risiko for kø og forlænget rejsetid i den første halvdel af påskeferien.

På disse strækninger kan der i perioder opstå tæt trafik. Foto: Vejdirektoratet Vis mere På disse strækninger kan der i perioder opstå tæt trafik. Foto: Vejdirektoratet

»Det gælder blandt andet fredag 22. marts, hvor påskens første ferietrafik vil blande sig med eftermiddagens myldretidstrafik, når folk skal hjem fra arbejde,« lyder det i en pressemeddelelse.

Men ferietrafikken fortsætter både lørdag, onsdag og torsdag, hvor der ifølge Vejdirektoratet alle dage vil mange biler på vejene.

Særligt kan dem, der kører på tværs af landet fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland blive ramt.

Derudover forventes der en øget trafik omkring de store sommerhusområder rundt om i Danmark, da påskeferien for mange også betyder sommerhusture.

Der er risiko for kødannelse i løbet af påskeugen. Grafik: Vejdirektoratet Vis mere Der er risiko for kødannelse i løbet af påskeugen. Grafik: Vejdirektoratet

Det gælder især langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland, lyder det fra Vejdirektoratet.

»Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum på de store rejsedage. Hvad angår hjemmerejsetrafikken, så forventer Vejdirektoratet, at den vil sprede sig over flere dage og dermed forløbe uden de store forsinkelser,« oplyses det.

Gode råd til påsketrafikken Herunder har Vejdirektoratet oplistet en række gode råd til at håndtere påsketrafikken: Kør udenfor de mest trafikerede tidsrum og afsæt lidt ekstra tid til rejsen.

Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen på Trafikinfo.dk.

Hold god afstand til den forankørende, og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser, for eksempel ved vejarbejder.

Tjek vejrudsigten, inden du tager afsted.

Hav drikkevarer med i bilen.

Lyt til P4 Trafik under køreturen.

Desuden anbefaler Vejdirektoratet, at man holder øje med vejarbejde rundt omkring, da det også kan give forlænget rejsetid.