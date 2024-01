Et slukningskøretøj er lørdag aften ramlet sammen med to personbiler nær et skovområde i Næstved.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV 2 Øst.

Slukningskøretøjet var rykket ud for at få styr på en brand i skoven.

Men undervejs skete uheldet, som ifølge vagtchef ved politiet ikke havde store personskader til følge.

»Det skete under forholdsvis lav hastighed, så der er ikke sket voldsomme personskader - kun materielle skader,« siger vagtchefen Lars Denholt.

Politiet ankom efter uheldet, dels for at regulere trafikken, men også for at danne sig et overblik over hændelsesforløbet.

Branden, som slukningskøretøjet var på vej til, startede som et mindre bål, der begyndte at sprede sig. Det brandvæsen, det nåede frem, fik styr på flammerne.