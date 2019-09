'Rådne tænder, dobbelthager og uglet hår'.

Sådan kunne en række stewardesser fra flyselskabet British Airways i sidste uge se sig selv beskrevet på Facebook. Og det var ikke en utilfreds flypassager, der havde foldet sig ud i raseri – det var en konkurrents direktør.

Anledningen var, at Katarzyne Richter, personaledirektør for det polske flyselskab LOT Polish Airlines, havde set noget flypersonale fra British Airways, som hun mildest talt ikke var imponeret af.

Hun tog derfor en række billeder af medarbejderne fra British Airways.

Dem lagde hun så op på sin Facebook-profil, hvorefter hun foldede sig helt ud, skriver The Sun.

’I dag blev min opmærksomhed draget mod stewardessernes fremtoning hos British Airways: upolerede sko, huller i strømpebukser, for stramme uniformer, dobbelthager, rådne og skæve tænder, rodet hårstil.”

Bum. Så var det ligesom sat på plads. Troede hun.

For herfra gik det stærkt.

Flere ansatte i flybranchen reagerede mildest talt negativt på Katarzyne Richters opdatering – især ansatte i British Airways revsede hende for at hænge stewardesserne ud.

I slutningen af ugen henvendte The Sun sig så til LOT for at spørge ind til Katarzyne Richters nedsabling af stewardesserne, og så var der dømt kort proces.

Der gik ikke længe, før hun var fyret.

»Vi er virkelig kede af denne situation. Den slags opførsel er uacceptabel og tolereres ikke af vores selskab,« udtalte en talsperson for LOT.

Også Katarzyne Richter undskylder – og siger, at hun fortryder sin måde at opføre sig på.