Sommerferien er begyndt, og mange ferieglade danskere sætter sig ind i bilen for at tage turen over Tyskland mod dette års feriedestinationer.

Men i år skal man være ekstra opmærksom, når man kører afsted på de tyske veje. Flere end 500 steder vil der være vejarbejde, der kan besværliggøre turen mod den længe ventede ferie.

FDM, der arbejder på at gøre livet på vejen lettere, har udformet tre forholdsregler, der kan hjælpe feriebilisterne hurtigere igennem trafikken.

Kør om natten

Kør midt på ugen

Undgå de store byer som Hamborg og Berlin i myldretiden

Særlige trafikregler du skal være opmærksom på Tyskland Det er ikke tilladt at betjene elektronik, mens du kører bil. Du må selvfølgelig gerne kigge på din GPS, men den må ikke betjenes.

Du må ikke have en promille, da grænsen er 0 for bilister

Du må ikke bruge elektronik, der har informationer om politiets fartkontrol

Børn under 12 år eller 150 cm skal sidde i autostol eller på selepude Italien Har du haft dit kørekort i under tre år er promillegrænsen 0 - ellers er grænsen den samme som i Danmark

Du må ikke ryge, hvis der er gravide eller børn i bilen

I bebyggede områder må man kun parkere i højre side af vejen, hvis der er to-vejs trafik Frankrig Du må kun benytte hornet i nødsituationer

Du må ikke benytte headset

Du må ikke ryge, hvis der er børn i bilen

Promillegrænsen er 0,2 hvis du har kørt bil i under tre år

Børn under 10 år skal være fastspændt i autostol eller på selepude Østrig Du må ikke ryge, hvis der er børn i bilen

Promillegrænsen er 0,49

Du må ikke bruge hornet i nærheden af hospitaler

Børn under 14 år skal være fastspændt i autostol eller på selepude Kroatien Promillegrænsen er 0 for alle under 24 år. Er du ældre end 24 år er grænsen 0,5

Billister under 25 år må maks køre 80 km/t på landevej, 100 km/t på motortrafikvej og 120 km/t på motorvej

Børn under 12 år skal være fastspændt i autostol eller på selepude Kilde: FDM

Hvornår er bedst at begive sig ud på vejen?

Hverdage er det korte svar. Specielt lørdage i juli og første weekend i august vil være hårdt ramt af kødannelse.

»Lørdag er slem, for det er den dag, de fleste rejser fra ferieboligen,« forklarer Karsten Meyland Lemche, journalist på FDM-bladet Motor.

Herunder kan du se en kalender, hvor vi har markeret de dage, du nok skal bevæge dig udenom.

Sådan finder du den bedste rute

Hele 540 steder vil der være vejarbejde i Tyskland hen over sommeren. Det er derfor en god idé at planlægge ruten udenom de værste trafikpropper.

»Vi ser en stor vækst i bilferier til Kroatien og Italien, men Frankrig er også meget populær,« fortæller Karsten Meyland Lemche.

Hans bedste råd er at bruge Googles vejvisning, Google Maps, som kan hentes ned til mobiltelefonen. Her bliver der nemlig taget højde for kødannelse og vejarbejde på ruten.

Foto: ADAC Vis mere Foto: ADAC

»I Tyskland er man i gang med at bygge veje i stor stil, og det vil besvære sommertrafikken,« siger Karsten Meyland Lemche.

Han anbefaler, at man tager et par overnatninger, så vejen ikke føles så lang.

»Når man nu alligevel har valgt den rejseform, så er det jo oplagt også at få noget ud af turen frem og tilbage,« siger han.

Sådan undgår du flaskehalse

Det er vigtigt, at du husker at betale vejskat. Det er ikke nødvendigt i Tyskland, men er det i lande som Østrig, Frankrig, Schweiz og Italien.

I Schweiz skal du for eksempel benytte et specielt motorvejsmærkat for at køre på landets motor- og motortrafikveje.

Og så er der vejafgifterne. Dem kan du med fordel betale hjemmefra.

Ved en række tunneller og lignende gennemkørsler skal du nemlig betale for at komme igennem - og du kan nok se for dig, hvilken flaskehals sådanne steder kan ende i, når vi skriver højsæson.

Heldigvis kan du undgå den lange kø ved at betale for afgiften på forhånd. Når ruten er kortlagt, kan du via siden ASFINAG gøre det på forhånd.

Øget grænsekontrol skaber kø

Skal du til Østrig, så skal du være opmærksom på, at der vil være øget grænsekontrol.

Specielt tre grænseovergange skal du være opmærksom på. Dem kan du se herunder.

Men også ved grænsen mellem Danmark og Tyskland vil der være periodevis grænsekontrol, som kan medføre øget ventetid.

Det er derfor også vigtigt, at både forældre og børn har enten kørekort, pas eller andet gyldigt identitetspapir med. Desuden fraråder FDM, at man tager blaffere op med over grænsen.

B.T. ønsker dig god vind på de europæiske veje.