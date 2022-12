Lyt til artiklen

Julemanden kan flyve i sin kane, men langt de fleste danskere må nøjes med at tage bilen, når de skal klare højtidens besøg.

Men er du én af de 190.000 bilister, der krydser Storebælt i julen, kan det være en god idé at læse med her.

For der bliver nemlig rygende travlt i betalingsanlæggene ved Storebæltsforbindelsen. Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Og der er særligt to dage, hvor det kan være en god idé at huske det gode julehumør.

Ifølge Sund & Bælt vil den helt store rejsedag blive den 23. december – også kendt som lillejuleaften.

Det er især i tidsrummet 10 til 16, at der vil være gang i betalingsanlæggene i retningen fra Sjælland mod Fyn og Jylland.

Den anden travle rejsedag er den 26. december i tidsrummet 11 til 16 i retningen mod Sjælland.

Og hvis man først rejser efter juledagene, skal man være opmærksom på høj trafik 27. december. For her forventer man travlhed i tidsrummet 11 og 13 i retning mod Fyn og Jylland, mens der i østgående retning forventes høj trafik i tidsrummet 12 til 16.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Sund & Bælt vil have ekstra bemanding på i hele julen. Samtidig opfordrer man bilisterne til at benytte 'Brobizz' eller tilmelde sig 'nummerplade genkendelse' for at få trafikken til at glide hurtigere.

»Derudover anbefaler vi altid at forberede sig bedst muligt inden turen ved at sørge for, at betalingskortet er opdateret, så man er sikker på, at ens 'Brobizz' eller nummerpladebetaling virker, og der ikke opstår kø ved anlægget,« siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen fra Sund & Bælt i meddelelsen.