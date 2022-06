Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du skal normalt have pengepungen op, når du skal have et Rejsekort, der bruges som et slags elektronisk klippekort i den kollektive trafik.

I anledningen af åbningen af Odense Letbane, så slipper odenseanerne dog i den kommende tid for at betale.

Frem til 30. juni kan borgere nemlig få udstedet et gratis rejsekort hos Fynsbus' kundecenter.

Det meldte Odense Letbane ud tirsdag.

Ifølge Fynbus, så var næsten 300 fynboer hurtige og benytte sig af tilbuddet den første dag.

»Vi vurderer, at vi formentlig kommer til at udlevere i nærheden af 2.000 stk. inden månedens udgang,« skriver Martin Bødker Krogh, kunde- og kommunikationschef ved FynBus i en mail til B.T.

Det svarer til en samlet pris på 100.000 kroner i mistet brugerbetaling, der lyder på 50 kroner pr. kort.

Rejsekortet er en vigtig del af letbanens billetsystem, eftersom der ikke er nogen måde at købe en billet i selve letbanetoget.

Det er også muligt, at købe en billet til letbanen i Fynbus' app eller i en fysisk butik nær letbane.