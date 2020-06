En større vandlækage skabte trafikkaos i den københavnske myldretidstrafik tirsdag morgen. Onsdag kan det ske igen.

En af Københavns hovedfærdselsårer er således stadig lukket på grund af vandlækagen, som fik vand til at sive op gennem vejbanen flere steder.

Torvegade er spærret i begge retninger fra Overgaden Neden Vandet til Strandgade, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Dermed vil det heller ikke onsdag være muligt at køre over Christianshavn mellem Amager og Indre By - hvilket førte til store trafikale problemer tirsdag.

Vær opmærksom på, at gårsdagens vandlækage fortsat er årsag til, at Torvegade er spærret i begge retninger fra Overgaden Neden Vandet til Strandgade. På samme måde er Vejlands Allé også stadig spærret i østligt retning fra Ørestads Boulevard til Digevej #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 24, 2020

Også Vejlands Allé er stadig spærret i østlig retning fra Ørestads Boulevard til Digevej.

Som du kan se i videoen herover opstod der tirsdag morgen massiv kø på Amager Boulevard som følge af de lukkede strækninger.

Også på Ørestads Boulevard og Stadsgraven opstod der kødannelse, skrev Københavns Kommune og Vejdirektoratets Twitter-konto, Trafikken Hovedstaden.

Ifølge P4 Trafik København & Sjælland forventes det, at Vejlands Allé genåbnes onsdag morgen klokken 7, men det skulle endnu ikke være bekræftet.

Vandlækage skaber problemer flere steder i København tirsdag den 23. juni 2020. Christianshavn er spærret for gennemkørsel fordi en vandlækage tirsdag morgen skaber problemer på det nordlige Amager og Christianshavn i København. Foto: Nils Meilvang Vis mere Vandlækage skaber problemer flere steder i København tirsdag den 23. juni 2020. Christianshavn er spærret for gennemkørsel fordi en vandlækage tirsdag morgen skaber problemer på det nordlige Amager og Christianshavn i København. Foto: Nils Meilvang

Er der kommet vand ind i din kælder eller lejlighed på grund af vandlækagen? Eller er du på anden vis berørt af den? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Cykelstierne på Torvegade blev genåbnet tirsdag formiddag.

Det er et ledningsarbejde i Rødovre, som er årsag til de brud på vandrør på Amager, der forårsagede vandlækagen, oplyste forsybningsselskabet Hofor til Ritzau tirsdag.

