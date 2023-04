Lyt til artiklen

Opdatering klokken 08.32: Skinnefejlen er rettet og der køres igen normalt på strækningen.

En signalfejl driller i øjeblikket de togrejsende mellem Odense og Svendborg.

Signalfejlen giver længere rejsetid og enkelte toge er aflyst.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Banedanmark bekræfter over for B.T., at der tidligere har været en signalfej på strækningen, men den skulle være fikset.

Men signalfejlen giver fortsat lidt forsinkelser.

En skinnefejl giver også længere rejsetid for togrejsende mellem Odense og Nyborg, skriver P4 Trafik.

Banedanmark oplyser til B.T., at man er ude og tjekke fejlen i skrivende stund.

Et af de toge, som er aflyst er toget mod Ringe klokken 08.00.

Artiklen opdateres …