16. august nærmer sig med hastige skridt.

Og hvad er der så specielt ved netop den dato?

Jo, det er sidste chance for at få penge tilbage for dine gamle klippekort til bus- og togrejser.

»Vi opfordrer alle folk, der stadig skulle have klippekort liggende hjemme i skuffen, til at indlevere dem efter anvisningen på hjemmesiden,« siger DSB Kommunikation.

Hvordan du får refunderet dine klippekort afhænger af, hvilket type klippekort du ligger inde med.

Klippekort til lange togrejser med DSB kan refunderes via et refusionsskema, der kan afhentes i DSB Salg & Service eller i DSB 7-Eleven på stationerne.

Har du klippekort til lokale rejser med bus, tog og metro, skal du henvende dig til dit lokale trafikselskab f.eks. Movia, Midttrafik eller Sydtrafik.

Klippekortsystemet trådte ud af kraft 16. januar 2017.