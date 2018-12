TAXA 4x35 følger i Taxi 4x27's fodspor og skrotter de ekstra dyre nytårstakster, som firmaet ellers havde proklameret de ville køre med i juledagene og til nytår.

»Vi har taget kundernes reaktion på priserne og kritikken til efterretning. Vi beklager meget, at vi har fejlvurderet prisniveauet på de fem særlige dage til jul og nytår,« siger Palle Christensen, bestyrelsesformand hos TAXA 4x35 i en pressemeddelelse.

Palle Christensen understreger, at selskabet ikke blot sænker nytårspriserne, giver rabat eller holder ’nytårsudsalg’.

TAXA 4x35 fjerner de særlige priser helt og aldeles og går tilbage til deres normale takster.

Så dyrt er det at køre i Taxi til jul og nytår Dantaxi 4x48, Taxa 4x35 og Taxi 4x27 er de tre største taxaselskaber i Danmark, og de valgte alle at tage imod den nye taxalovs mulighed for at sætte priserne op på såkaldte 'særdage'. Så meget koster de tre selskaber at køre med, hvis du prajer en taxi (ikke storvogn) på gaden mellem 24-26. december eller de to nytårsdage. Taxa 4x35: Planlagte priser til jul + nytår, som nu er trukket tilbage: Starttakst: 85 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Normalpris helligdage: Starttakst: 50 kroner

Kilometertakst: 13 kroner pr. kilometer

Minutpris: 5,5 kroner pr. minut Taxi 4x27: Normalpris helligdage: Starttakst: 3 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 7,5 kroner pr. minut Pris til jul + nytår - inden de i København vil give 50 pct. rabat: Starttakst: 135 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Dantaxi 4x48: Normalpris helligdage: Starttakst: 39 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 3,35 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 49 kroner

Kilometertakst: 20 kroner pr. kilometer

​Minutpris: 8,33 kroner pr. minut

Kommentaren til 'nytårsudsalget' er formentlig rettet mod selskabets kollegaer i Taxi 4x27, som også har fjernet de dyre nytårstakster.

Men i stedet for at gå tilbage til deres normale takster, har de i stedet besluttet, at de vil give alle kunder 50 pct. rabat på de ture, de kører med 4x27 henover nytåret - hvis altså du er i København.

Det er regler i den nye taxilov, der giver taxiselskaberne mulighed for at fastsætte særlige priser på bestemte dage (24.-26. december, 31. december og 1. januar), og den bold har Taxa 4x35, Taxi 4x27 og flere andre grebet med glæde inden jul.

Det har de dog fortrudt.