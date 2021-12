Siden tidlig lørdag morgen har Midt- og Vestsjællands Politi haft travlt på vejene.

For+- i alt har politikredsen været ude til seks forskellige færdselsuheld, der alle mistænkes for at være på grund af glatføre eller brug af sommerdæk.

Det fortæller vagtchefen over for B.T.

»Klokken 07.55 vi den første anmeldelse fra Risbyholmvej i Havdrup om en større varebil, som var væltet om på siden. Her skulle føreren være okay trods omstændighederne.«

Det var nærmest startskuddet til en kavalkade af uheld på vejene.

08.50 får politiet en ny anmeldelse om et uheld med to parter. Her skulle de to parter være kørt sammen og en person skulle være teknisk fastklemt.

08.55 lyder næste anmeldelse fra Vestmotorvejen. Her skulle en personbil holde i midterrabatten efter påkørsel af autoværnet. Vejdirektoratet melder om skiltevogn og vejhjælp på stedet.

09.05 finder et solouheld sted i Mørkøv. Her har en bilist ringet til alarmcentralen og berettet om et uheld med sin splinternye bil. I et sving er han skredet ud og ramt noget, så fronten på den helt nye bil var totalsmadret. Bilen havde sommerdæk på.

09.15 har to biler været impliceret i et uheld. Her skulle den ene part have påkørt den anden bagfra. Det uheld er sket på Køge Bugt Motorvejen i den nordgående retning.

09.21 er det seneste uheld, som er sket i politikredsen. Uheldet er sket på Blakledsvej i Hvalsø. Det er et solouheld i glatføre, og føreren er ude af bilen.

Politiet kan ikke forklare noget om de pågældende personers tilstand.

Men politiet har efterfølgende en klar opfordring til alle bilister.

»Afpas hastigheden efter vejret og bilens tilstand af hensyn til dig og dine medtrafikanter tak,« lyder det i opfordringen fra politikredsen.