Fyns Politi var lørdag ved middagstid til stede på Den Fynske Motorvej, hvor der har været to uheld.

I alt var seks biler implicerede i uheldene, som begge skete i retning mod Jylland ved Aarup.

For en kort stund var det kun muligt for andre bilister at benytte sig af 2. vognbane.

Fyns Politi kunne dog kort før 12 melde, at de skadede biler var blevet rykket ud i nødsporet.

'God tur!' skrev politiet således på Twitter.

Ligeledes på Twitter oplyser Vejdirektoratet, at man på strækningen må forvente forlænget rejsetid resten af eftermiddagen.

