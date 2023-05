Færgedriften mellem Hirtshals og Larvik i Norge er blevet aflyst indtil på fredag efter en ulykke lørdag.

Det skriver norske Dagbladet.

Color Lines Superspeed 2-færge fik skader på skroget, da færgen ramte molen i Hirtshals, og siden da har færgen ligget i havn i Frederikshavn.

Her skal skaderne udbedres.

»Arbejdet bliver udført så hurtigt som muligt. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at det bliver gjort ordentligt og korrekt, og den nuværende vurdering er, at skibet vil være klar og vil kunne sejle som normalt fra fredag,« siger Color Lines koncerndirektør for kommunikation og public affairs, Erik Brynhildsbakken, til Dagbladet.

Han fortæller til Dagbladet, at de passagerer, der er blevet berørt og har haft billet til Hirtshals-Larvik-strækningen i stedet vil få tilbudt en billet mellem Hirtshals og Kristiansand.

Ingen kom til skade i ulykken.

»Skaderne er sket over vandlinjen, så det har ikke ført til udslip, og ingen er kommet til skade,« sagde kommunikationschefen kort efter ulykken.