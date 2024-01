Tirsdag morgen har der været et sammenstød på Motorring 4 lidt uden for København, og det giver problemer for myldretidstrafikken.

Vejdirektoratet oplyser, at uheldet er sket mellem motorvejskryds Tåstrup og Albertslund N.

Ifølge P4 Trafik København er der tale om et sammenstød i nordgående retning ved afkørsel 4 Albertslund Nord.

I skrivende stund er højre spor spærret, og der er redning på vej til stedet.

Vejdirektoratets trafikkort viser, at der allerede er en forsinkelse mellem 10 til 30 minutter på strækningen.

B.T. følger trafiksituationen hele morgenen...