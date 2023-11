Den er delt til skræk og advarsel for alle.

Og det er politiet, der har delt videoen.

Det er Polizei Mittelfranken, der på X har lagt en video op af en motorcyklist, der kører ind i en bil med hele 299 kilometer i timen.

Videoen, som du kan se herover, er en del af ny kampagne, der skydes i gang for at få motorcyklister til at sænke farten.

Der sker alt for mange alvorlige motorcykelulykker på den tyske Autobahn. Derfor tager tysk politi nu utraditionelle metoder i brug. ARKIVFOTO Foto: Michael Reichel/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Der sker alt for mange alvorlige motorcykelulykker på den tyske Autobahn. Derfor tager tysk politi nu utraditionelle metoder i brug. ARKIVFOTO Foto: Michael Reichel/AP/Ritzau Scanpix

Der er nemlig sket en stigning på hele 30 procent i antallet af alvorlige ulykker på den tyske Autobahn.

Videoen er fra 2020, hvor en 21-årig mand, på A 9, ville overhale en bilist. Men denne valgte så pludselig at skifte vejbane, hvorefter motorcyklisten hamrede lige ind i bilen med gigantisk hastighed.

Motorcyklisten overlevede, men han pådrog sig alvorlige kvæstelser, meddeler politiet.

I Danmark dør hvert år cirka 20 motorcyklister i trafikken.

Det regnes, ifølge Rådet for Sikker Trafik, som værende 40 gange så farligt at køre en kilometer på motorcykel som at køre en kilometer i bil.