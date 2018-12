Er du bange for at starte juleferien i et kaos på motorvejen eller på en banegård på vej på familiebesøg?

Frygt ej. Her fører B.T. dig gennem juletrafikken, så julehyggen forbliver intakt.

Hvis du skal ud på motorvejene, ligger den største risiko for kø og ventetid på søndag, hvis man kører fra Sjælland mod Jylland.

»Vi forventer et ryk mellem klokken 11 og 13 på søndag. Det vil især være fra Hovedstadsområdet mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde,« siger Nikolas Petersson, vagtchef ved Vejdirektoratet.

Risikoen for propper på motorvejene vil være størst mellem Odense og Middelfart og mellem Kolding og Aarhus.

Efter juleaften er det den anden vej, risikoen er størst: Fra vest mod øst.

»Anden juledag omkring middag er det altid slemt. Det forventer vi også i år, særligt fra klokken 10 til 14, siger Nikolas Petersson.

Han går juletrafikken i møde med nogenlunde ro i maven. I år ligger julen en mandag, og det betyder, at trafikken fordeler sig over tre dage.

Samme ro finder man også hos DSB. Der vil dog blive perioder med spidsbelastning, fortæller kommunikationschef Tony Bispegaard.

»Det er lørdag, der er den største sællert. Der er også afgange, hvor vi må melde udsolgt,« siger han.

Mange togrejsende har allerede bestilt togbillet. Hvis man ikke har fået det gjort, kan man vælge nogle strategiske tidspunkter:

»Hvis man skal undgå den værste juletrafik, skal man rejse meget sent lørdag eller søndag meget tidligt inden ti. Ellers kan man vente til efter klokken 17 søndag,« siger Tony Bispegaard.

På den anden side af jul er det ligesom på motorvejen anden juledag, hvor der kommer til at være størst pres på togtrafikken.

»Det er især den 26, hvor det peaker fra Jylland mod Sjælland,« siger Tony Bispegaard.

Uanset om man vælger at køre i bil, rejse med tog eller noget helt tredje, kan danskerne se frem til en vejrudsigt for weekenden, der ikke bør give de store problemer for trafikken.

DMI's prognoser viser, at weekenden starter med regn fredag eftermiddag.

Lørdag eftermiddag og aften kan der falde slud eller tøsne i Vendsyssel, Nordjylland og Nordsjælland, når vi nærmer os aften.

Men søndag morgen vil det meste være forsvundet på grund af plusgrader mellem fire og syv grader.