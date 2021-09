Hvis man er bilist med ærinde i Odenses centrum i weekenden, skal man have for øje, at der bliver afholdt HCA Marathon søndag 26. september.

Det årlige HCA Marathon vender tilbage, og kommunen anbefaler derfor bilister at bruge ring 1 og 2, hvis man skal omkring i bil.

Ruten slår en ring om og igennem byen, og de veje, der benyttes til løbet, vil ikke være til at krydse, så længe, der er løbere derude.

Det vil være veje over hele byen, som man ikke kan få lov at passere. Veje som Vestergade, Rugårdsvej, Stadionvej og Langelinie er bare et lille udvalg af en lang række, som man kan se i faktaboksen herunder.

Liste over væsentligste veje, der bliver påvirket Odense V Stadionvej – er lukket for trafik fra Rugårdsvej til Christmas Møllersvej.

Stadionvej – er spærret for trafik til Christmas Møllersvej/Stadionvej, der kan køres fra Middelfartvej og ad Christmas Møllersvej frem til Stadionvej.

Middelfartvej – ensrettet fra Stadionvej mod Middelfart – spærret mod byen, omvej via Falen

Rugårdsvej – fra Stadionvej til Åløkke Allé indsnævring til en kørebane i hver retning løberne skal krydse Rugårdsvej ved Stadionvej, så her kan opstå ventetid

Krydset Rugårdsvej/Prinsesse Maries Allé – udkørsel mulig, der er en official på stedet, der bedes respekteret, da der er krydsende løbere Odense C Åløkke Allé – ensrettes mod Næsbyvej fra Toldbodgade NB! Åløkke Allé fra Toldbodgade mod Næsbyvej vil være helt lukket i tidsrummet 9.45 – 10.30

Næsbyvej – her skal der i stedet køres ad Gammelsø fra byen - mod byen kan der køres ad Næsbyvej – følg henvisningerne

Kanalvej – her benyttes hele vejen fra Kanalvej/Lumby til Næsbyhoved Skoven i tidsrummet 10.00 – 11.00, herefter kun en vejbane. Skibhuskvarteret Windelsvej – ensrettet fra Drejøgade mod Victoriagade

Ærøgade ensrettes fra Lyøgade mod Drejøgade

Skibhusvej - ensrettes fra Ankergade mod Th. B. Thriges Gade

Fakta - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej

Netto - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej

Tidl. Bazaren – ind-/udkørsel er ikke mulig fra

Helzensgade Heltzensgade - spærres ved Skibhusvej

Bredstedgade – spærres ved Skibhusvej Th. B. Thriges Gade – venstre sving forbudt mod Skibhusvej Odense C Ind-/udkørsel til Odeons P-kælder kan ske ved Koncerthuset P-kælderen ensrettet fra syd mod nord – ind/udkørsel til P-syd kan ske fra Albanigade.

Bilister til OUH og lægevagten - bedes køre ind fra Sdr. Boulevard eller Ringvejen/Falen/J.B. Winsløwsvej.

Vestergade fra Pantheonsgade spærres for kørende trafik mod Kongensgad.

Vindegade – er spærret mellem Klostervej og Pantheonsgade.

Pantheonsgade – trafik frabedes.

Filosoffen – trafikregulering af Hjemmeværnet på stedet. Løberne krydser vejen ved Kastanievej, ventetid for bilister kan opstå.

Falen er spærret mellem Haugstedgade og Heden – benyt Grønløkkevej Det anbefales at køre ad Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej og ud via Skt. Jørgens Gade. ODENSE M Jagtvej/Langelinie - er spærret for gennemkørsel ved Sadolinsgade.

Kastanievej – benyttes i begge retninger af løbere fra Langelinie til Sadolinsgade.

Læssøegade – trafikken er ensrettet fra Ringvejen mod/til Lahnsgade.

Sadolinsgade – er ensrettet mod Ringvejen fra Kastanievej.

Findsens Allé – er ensrettet fra Læssøgade mod Sadolinsgade,

Krydset Falen/Kløvermosevej – dirigeres af Politihjemmeværnet ODENSE V Stadionvej – ensrettes fra Middelfartvej mod Christmas Møllersvej.

Højstrupvej – spærret fra Højstrupvej/Møllemarksvej til Christmas Møllersvej.

Møllemarksvej – spærret fra Højstrupvej/Møllemarksvej til Haveløkken.

Roerskovvej/Kløvermosevej – ind-/udkørsel ikke mulig

Afspærringsarbejdet starter søndag morgen klokken 5.30 fra fem forskellige punkter på ruten, som herefter skal stå afspærret og klar kl. 8.30.

Kommunen opfordrer til, at man tager hensyn, kører forsigtigt, og lader løbsofficials gøre deres arbejde.

Når klokken når omkring klokken 16, så mener man, at trafikken vil være tæt på helt normal igen.

I løbet af dagen vil der desuden være 70 hjemmeværnsfolk, som er med til at sørge for, at det hele glider, som det skal. Sammen med dem arbejder desuden 200 frivillige vejvisere, og politiets patruljevogne og -motorcykler.