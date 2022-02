Sofaer. Spande. Spændestropper.

Det er lidt af hvert, som bliver tabt på Fynske Motorvej.

»Det kan være rigtig farligt. Specielt på motorvejen, fordi vi kører så hurtigt,« siger Sten Sørensen, der er vicepolitiinspektør i Fyns Politi.

Ifølge de nyeste tal fra Vejdirektoratets Trafikcenter blev der i 2021 tabt gods 319 gange på den Fynske Motorvej.

»Umiddelbart tænker jeg, at det er et højt tal. Det er alt for mange gange, da jeg ved, at radioen her på Fyn tit kommer med advarsler, og at de tit kommer med opfordringer om, at man skal spænde sine ting ordentligt fast,« siger Sten Sørensen.

Fynske Motorvej løber fra udfletningen ved den Sønderjyske Motorvej og frem til Storebælt. Og på den vej kan man altså støde på lidt af hvert.

Vejdirektoratet oplyser, at der hovedsageligt tabes spændetropper, byggematerialer, spande, plader og møbler. Og det er på ingen måde ufarligt, når et møbel som en sofa eller stol suser af en trailer og lander på motorvejen.

»Hvis genstanden, der ryger på motorvejen, er tung, svarer det til et færdselsuheld, hvor man kører ind i en mur med 130 kilometer i timen,« siger vicepolitiinspektøren og fortsætter:

»Når du kører så hurtigt, som man jo gør på motorvejen, så er det klart, at det virkelig kan ende galt.«

Det hænder også, at Fyns Politi skal sende vogne mod et færdselsuheld på grund af tabt gods.

»Det sker,« siger Sten Sørensen og fortæller, at det også er et vigtigt fokusområde, når politiet afholder kontroller.

»Hvis folk ikke har spændt ting forsvarligt fast, så får man en bøde. Man får ikke kun en bøde, hvis man taber noget. Bøden kan du også få, hvis det ikke er spændt fast ordentligt,« siger Sten Sørensen.

Vicepolitiinspektør Sten Sørensen forklarer, at man i bestemte tilfælde kan ende med at miste kørekortet.

»Når man spænder noget fast, må det ikke være til fare eller ulempe. Hvis det så sker, kan man faktisk miste sit kørekort, hvis man har tilsidesat væsentlige hensyn. Det gælder al trafik, og der har vi flere eksempler på, hvor det er sket.«

Derfor har vicepolitiinspektøren en opfordring, hvis du skal fragte noget i fremtiden.

»Man skal simpelthen bare sørge for, at det er ordentligt fastspændt. Det gælder om, at man bruger torv, der er i orden. Er man i tvivl, kan man for eksempel spørge sin nabo eller ven. Man skal sørge for, at det er ordentligt. I sidste ende er det ens eget ansvar, siger Sten Sørensen.

Og skulle man se noget gods på motorvejen, skal man handle på det, når det er muligt.

»Hvis man ser, at der ligger noget på motorvejen, så skal man ringe 112. Det er så farligt for trafikken. Selv en stor papkasse kan være til rigtig meget fare. Man ved ikke, hvad der inde i den. Så skal man svinge udenom, og der kan opstå panik,« siger Sten Sørensen og fortsætter:

»Ring 112, hvis du ser noget, så kommer politiet. Og ellers har Vejdirektoratet deres trafikcenter, som man også kan ringe ind, hvis man ser noget, der ikke er akut,« siger han afslutningsvis.

Telefonnummeret på Vejdirektoratets Trafikcenter er 80202060.