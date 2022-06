Lyt til artiklen

Har du tænkt dig at tage bilen og køre en tur rundt i Københavns gader denne mandag, så kan det være en god idé at skifte mening og lade bilen stå.

For tusindvis af løbeglade motionister vil sammen med flere medlemmer af kongefamilien løbe rundt i de københavnske gader mandag.

Det gør de i forbindelse med afholdelsen af Royal Run, der har fundet sted siden 2018, hvor det første gang blev arrangeret i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

På hjemmesiden for løbet oplyser arrangørerne, at trafikken i både København og på Frederiksberg kommer til at blive påvirket:

Sådan er ruterne One-mile:

One-mile-ruten starter ved Nyhavn og går ad Holbergsgade og Holmens Kanal forbi det Kongelige Teater til Kongens Nytorv. Herefter går turen ned ad Bredgade, inden den drejer ind på Frederiksgade. Man løber i mål på Amalienborg Slotsplads. Fem kilometer:

Fem kilometer-ruten starter også i Nyhavn, går forbi Børskaj, under Knippelsbro, forbi den Sorte Diamant, langs inderhavnen, ud langs H.C Andersens Boulevard, op og vende på Rådhuspladsen, krydser Vester Voldgade, ind langs Stormgade, forbi Christiansborg, henover Slotsholmskanalen, langs Holmens Kanal, ned til Kongens Nytorv, ned ad Bredgade, drejer ind på Frederiksgade og i mål på Amalienborg Slotsplads. Ti kilometer:

Mens One mile-distancen og fem kilometer -distancen udelukkende er i centrum af København, er ti kilometer-løbet en sightseeing rundt i hovedstaden og til Frederiksberg, forbi blandt andet Den Sorte Diamant, Tivoli, Københavns Rådhus, Frederiksberg Alle, Frederiksberg Rådhus, søerne, Christiansborg og Kongens Nytorv, inden man løber i mål på Amalienborg Slotsplads. Kilde: Royal Run

»Ruten til Royal Run i København og på Frederiksberg er lukket for trafik, og der vil være løbere på ruten fordelt over hele dagen. Der forventes derfor pres på trafikken, ligesom det vil være meget vanskeligt at finde parkering,« lyder det.

»Uanset om du deltager, bor i eller skal på besøg i København/Frederiksberg, fraråder vi derfor, at man tager bilen denne dag, hvis det er muligt.«

Helt konkret vil de tre forskellige ruter, som man kan løbe, være spærret for trafik mandag den 6. juni fra klokken 08.30 til 23.00.

Derudover vil der være parkeringsforbud flere steder i byen, blandt andet på Frederiksberg Allé.

Her kan du se et overblik over ruterne. Foto: Royal Run

»Desuden lukkes gaderne i start-/målområdet for parkering fra klokken 06.00 og for trafik fra klokken 07.00,« oplyses det på hjemmesiden.

Er det nødvendigt, at du skal bruge bilen i dag, vil det dog være muligt at krydse ruten ad nogle såkaldte krydsningspunkter.

De er dog ikke åbne hele tiden, da de også vil blive lukket i perioder, hvor løberne passerer forbi.

Det kan i den forbindelse oplyses, at kronprins Frederik efter planen skal løbe ti kilometer-ruten omkring klokken 18.55.

Du kan læse mere om trafikforholdene på Royal Runs hjemmeside lige HER.