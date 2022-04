En bil er gået op i flammer.

Omkring klokken 08.45 brød en bil i brand E45 Nordjyske Motorvej.

Den holder nu mellem motorvejskryds Vendsyssel og Nørresundby N.

Nordjyllands Politi og Beredskab er på stedet.

»Bilen holder i nødsporet og slukningsarbejdet er i gang,« siger Dennis Hansen fra Nordjyllands Beredskab.

Der er på nuværende ingen melding om tilskadekomne ved ulykken.

Vejen forventes tidligst ryddet klokken 10.00, men der er muligt at køre på strækningen.

»Vi anbefaler, at man sætter hastigheden ned, fordi der er et arbejde i gang, men der er ingen kødannelse og det er til at komme til,« oplyser Vejdirektoratet til B.T.

Klokken 09.36 meldte Nordjyllands Beredskab ud på Twitter, at branden er slukket og mandskabet kørt tilbage i garagen.