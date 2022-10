Lyt til artiklen

I denne weekend begynder efterårsferien for rigtig mange børnefamilier.

Det betyder også rigtig mange biler, tæt trafik eller kø på vejene, og så risikerer ferien at begynde med forsinkelser, utålmodighed og hyl og skrig fra bagsædet.

Den ekstra trafik betyder også større risiko for uheld.

Derfor opfordrer Vejdirektoratet bilister, der har mulighed for det, til at undgå at køre de tidspunkter, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der mest trafik.

»Når der er mange biler på vejene, og trafikken er tæt på kapacitetsgrænsen, så ved vi, at risikoen for uheld og forsinkelser stiger markant. Derfor skal vi gerne have spredt trafikken lidt ud over dagene, så der bliver skabt et bedre flow, som så igen giver en bedre fremkommelighed og sikkerhed for alle trafikanter. Hvis vi hjælper hinanden og viser hensyn, så går rejsedagene godt på vejene,« siger specialkonsulent Helene Cecilie Kærsgaard fra Vejdirektoratet.

I en pressemeddelelse advarer Vejdirektoratet om, at der især lørdag 15. oktober mellem 11 og 14 er »stor risiko for tæt trafik og kødannelser.«

Særlig belastet bliver E45 Sønderjyske Motorvej mellem Kolding og den dansk-tyske grænse og på E20 Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart.

Men den tætte trafik begynder allerede fredag eftermiddag, hvor ferietrafikken blander sig med den almindelige myldretid.

Hvis du kan undgå tidsrummet mellem 14 og 18, så anbefaler Vejdirektoratet, at du gør det.

Fra søndag til fredag 21. oktober regner de til gengæld med, at trafikken bliver normal hele døgnet.

Den sidste lørdag i efterårsferien er det igen tidsrummet mellem 11 og 14, der kan være problematisk, mens feriens sidste dag – søndag 23. oktober – tegner til at blive en rolig dag på vejene.