Det kan være en god ide at køre hjemmefra i god tid mandag morgen.

Der er nemlig hastighedsbegrænsning på E20 motorvejen mod Odense mellem afkørsel 58a og 58b, som kan medføre kødannelse, oplyser Vejdirektoratet ifølge Fyens.dk.

Der vil mandag morgen være en hastighedsnedsættelse på 80 kilometer i timen, efter at der natten til mandag er lagt ny asfalt på strækningen, hvorfor der mangler afstribninger på vejen.

Årsagen til at der skal lægges ny asfalt, skal findes i den ulykke der fandt sted lørdag morgen, hvor en lastbil med dieselolie væltede og resulterede i at der flød dieselolie ud over vejbanerne.

Kør hjemmefra i god tid mandag morgen, hvis du vil undgå et scenarie som det på billedet. Foto: Dennis Lehmann Vis mere Kør hjemmefra i god tid mandag morgen, hvis du vil undgå et scenarie som det på billedet. Foto: Dennis Lehmann

Uheldet medførte, at der siden da kun har været to farbare spor på strækningen.

Foreløbige undersøgelser tyder på, at lastbilen væltede, fordi et dæk på lastbilen eksploderede.

Dieselolien har gjort den gamle asfalt blød og farlig at køre på. Derfor skal asfalten skrælles af ydersporet, inden der asfalteres på ny.

Mandag morgen kan de fynske trafikanter dermed forvente en ny asfalt under bildækkene, mens der bliver god tid til at nyde den nye vejbelægning med de midlertidige 80 kilometer i timen.