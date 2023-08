Hele Danmarks rejseplan er nede.

Det er lige nu ikke muligt at komme ind på rejseplanen.dk. Det bekræfter DSBs presseafdeling over for B.T.

DSBs kunder kan gå på dsb.dk og søge togrejser frem, men her er det ikke muligt at finde en rejseplan, hvis man eksempelvis har brug for en bus til at nå en togafgang.

DSB-kunder kan også ringe til DSBs kundeservice på 70131415, oplyser DSBs presseafdeling.

Rejseplanen er ejet af DSB, Movia, Metroselskabet, NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og BAT.

Opdateres...