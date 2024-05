Der er sket et uheld på E45 Sønderjyske motorvej i nordgående retning.

Det skriver DR P4 Trafik Syddanmark på X.

Vejhjælp er fremme, og venstre spor er spærret.

Der er en længere kø på stedet. Den begynder ved 65b Vonsild.

Bilister skal regne med cirka 20 minutters forsinkelse.

Der er også sket et uheld på Helsingørmotorvejen mellem 4 Søbygårdsvej og 5 Brogårdsvej.

Uheldet giver aktuelt en kilometer kø.

Det skriver DR P4 Trafik København & Sjælland på X.

Samme medier kan fortælle, at der knap to kilometer kø efter et uheld på rute 14 fra Roskilde mod Ringsted.

Uheldet er sket mellem Lindenborgvej og Øm.