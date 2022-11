Lyt til artiklen

Blot fire sekunder kan være forskellen mellem liv eller død.

Hvis du kigger på dit ur, mens du kører 80 kilometer i timen i din bil, når du at køre hele 86 meter uden at have øjnene på vejen.

Og det kan være fatalt.

Sådan lyder advarslen fra Rådet for Sikker Trafik, som er bekymret for udbredelsen af de såkaldte smartwatches, som er koblet til telefonen.

Det skriver TV Lorry.

Seniorforsker i rådet, Lisbet Sahl Bauditz, siger til tv-stationen, at det kan være lige så risikabelt at bruge sit smartwatch, som det er at bruge mobiltelefon, når man kører.

»Vi er bekymrede for, at vi med udbredelsen af smartwatches vil se nogle ulykker, hvor at folk har siddet og kigget på det, mens de kører bil,« siger hun.

Havarikommissionen har allerede undersøgt en ulykke, hvor man mener, at føreren sad og kiggede på sit ur, kort før bilen kørte galt.

Hvis du bliver taget af politiet, mens du taster eller skriver på dit ur, koster det et klip i kørekortet, en bøde på 1.500 kroner og 500 kroner til Offerfonden.