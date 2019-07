Letbanen i Aarhus har i øjeblikket indstillet al kørsel.

'På grund af problemer med signaludstyret er al kørsel i øjeblikket indstillet på alle strækninger.'

Sådan lyder det mandag formiddag på Midttrafiks hjemmeside.

Til TV 2 Østjylland oplyser direktør i Aarhus Letbane, Martin Borre, at man arbejder på at løse problemet:

»Det er vores fjernstyringssystem, der her til morgen er gået ned, og det er vi ved at få genstartet nu,« fortæller han.

Det er indtil videre uvist, hvornår der kommer gang i letbanen igen.

Dog forklarer Martin Borre, at man regner med, at det hele er oppe at køre igen i løbet af nogle timer.

På Midttrafiks hjemmeside oplyses det, at der er blevet indsat busser, mens togene holder stille. Du kan se en ovesigt over, hvilke busser du kan tage HER.

