Onsdag morgen er der problemer med nogle af S-togene i hovedstadsområdet, fordi togene ikke kan standse på Åmarken Station i Hvidovre.

Det oplyser DSB på Twitter.

Det giver problemer for linje A.

Det skyldes, at politiet i de tidlige morgentimer arbejder på stedet, hedder det.

S-togene standser i øjeblikket ikke på Åmarken St.



Vi ved endnu ikke, hvornår vi igen må standse på stationen.



Vi anbefaler derfor, at du tjekker Rejseplanen for alternativer.



Ændringen skyldes politiets arbejde.



Hold dig opdateret her: https://t.co/vrHBwMT7ib. pic.twitter.com/Lpbo9cdivN — DSB (@omDSB) April 8, 2020

Passagererne opfordres til at tjekke Rejseplanen for alternativer.

På nuværende tidspunkt er det uvist, hvor lang tid ændringerne vil vare.

Opdateres...