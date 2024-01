Aflysninger, forsinkelser og længere rejsetid.

Sådan kommer torsdagen til at se ud for en lang række togpassagerer, der skal på tværs af landet.

En køreledning er nemlig faldet ned mellem Nyborg og Odense, og derfor vil der dagen igennem være længere rejsetid på strækningen.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Pga. en nedrevet køreledning ved Nyborg er flere IC- og ICL-tog aflyst til og fra Fyn og Jylland resten af dagen.

Den nedrevne køreledning betyder, at DSB kun kan køre i ét spor over en længere strækning.

Som resultat er en række tog mellem Odense og Københavns Lufthavn blevet aflyst.

»Banedanmark arbejder på at få repareret og hængt ledningen op igen, men forventer at dette tager omkring et døgn,« oplyser DSB.

Desuden er tog af typen InterCityLyn, der kører fra Aarhus H i minuttal 55 og fra Københavns Lufthavn i minuttal 56, helt aflyst i løbet af torsdag.

Tog af typen InterCity mellem Esbjerg og Østerport er derudover aflyst fra Esbjerg mellem klokken 07.27 til og med klokken 11.27. Fra Østerport gælder det tog fra klokken 11.18 til og med klokken 13.18

Ritzau