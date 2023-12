Der er allerede problemer i morgentrafikken ind mod København.

På strækningen E20 fra Køge mod Avedøre mellem <27> Greve N og Ishøj er der nemlig kø.

Der holder en havareret bil og derfor er to spor fra højre spærret

Det oplyser Vejdirektoratet.

'Tilkørslen samt første og andet spor spærret. Vejhjælp er på stedet.'

Køen strækker sig fra afkørsel Ishøj og ned forbi Solrød Strand.

Ifølge DR P4 Trafik, så er 'der er lang kø.'

Samme skriver på det sociale medie, at der massiv kø, som i hvert fald tager over 30 minutter at komme i gennem.

Artiklen opdateres …