Mandag morgen har der været flere uheld på motorvejene rundt omkring i landet.

Senest er det gået galt på Vestmotorvejen i retning fra Ringsted mod Halsskov på strækningen mellem afkørsel 37 Sorø og 38 Slagelse Ø.

Ifølge Vejdirektoratet og P4 Trafik holder der en havareret bil og spærrer i det højre spor.

Det er uvist, hvad der er årsag til uheldet, men der er tæt tåge på strækningen.

#Vestmotorvejen i udadgående retning mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Ø: Der holder en havareret bil og spærrer det højre spor. Hjælp er til stede, forvent kø #p4trafik #tlf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) September 21, 2020

Tidligere på morgenen advarede DMI da også bilisterne om, at der er diset og tæt tåge over det meste af landet. Trafikanterne opfordredes til at være opmærksomme og køre forsigtigt.

I de tidlige morgentimer var der et uheld på Sydmotorvejen, hvor flere biler kørte sammen på grund af tæt tåge.

Det fik politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster til at advare bilisterne om vejrforholdene.

Et spor er lige nu spærret i retning fra Sakskøbing mod Farø mellem Nørre Alslev og Farøbroerne.

Bilisterne skal i skrivende stund forvente en forlænget rejsetid på op til 20 minutter.

Opdateres...