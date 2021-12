Det er ikke kun på landevejen, at frost og kulde skaber trafikale problemer.

Også i Københavns Lufthavn har vejrskiftet vist sig at være en udfordring.

For når temperaturerne bider og vinteren gør sin entré, skal flyene 'af-ises' inden afgang.

Men den del går torsdag ikke helt efter planen.

Der er nemlig problemer med nogle af de maskiner, der har 'af-isning' på jobbeskrivelsen. Og dét er problematisk.

»Det er kombinationen af vejret og tekniske problemer,« siger pressechefen i Københavns Lufthavn, Lars Lemche til B.T.:

»Vi har været ramt af en sjælden blanding af regn, is og sne. Samtidig har et af de tre firmaer, der står for 'af-isningen', haft problemer med deres udstyr. Og det giver naturligvis problemer, når kapaciteten bliver reduceret.«

Hvad er 'af-isning'? 'Af-isning' eller 'de-icing' sikrer, at der ikke flyver isstykker ind i flyets motor, eller at vingen får en anden form på grund af, at der sidder is, frost, sne eller slud. 'Af-isning' foregår ved, at en varm glykolholdig-væske bliver sprøjtet på flyet for at fjerne og beskytte mod yderligere sne, is, frost og slud. 'Af-isning' sker lige inden take-off på særligt indrettede platforme med opsamlingssystemer til den overskydende af-isningsvæske. Kilde: Københavns Lufthavn

Mere konkret betyder det, at de mange passagerer, der er på vej ud over landegrænsen, bliver forsinkede.

»Problemet er løst nu, men det er klart, at forsinkelserne kan påvirke resten af dagen,« siger Lars Lemche.

Skal du med et fly i dag eller i aften, må du altså væbne dig med tålmodighed.

Men der er håb forude, forsikrer han.

»Trafikken forventes at blive mere normaliseret i løbet af eftermiddagen. Skal man flyve i dag eller i aften, er det en god idé at holde øje på vores hjemmeside eller på informationsskærmene, hvis man befinder sig fysisk i lufthavnen.«

I morgen forventer han, at flytrafikken er normaliseret.

B.T. følger sagen.