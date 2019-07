Der var tirsdag morgen problemer på S-togslinjerne, der stort set alle kørte med forsinkelse.

Kort før klokken 09 oplyser P4 Trafik dog, at der nu er styr på problemet.

'Toget på Svanemøllen med fejl er fjernet. S-togene kører derfor stort set uden forsinkelser igen,' lyder det.

Årsagen til problemerne var en teknisk fejl på et S-tog ved Svanemøllen St. på Østerbro i København.

Problemerne førte til, at der opstod længere rejsetid for linjerne A, B, C, E og H.

'Der må endvidere forventes aflysninger', lød det i den forbindelse fra DSB.

Den eneste S-toglinje, der gik fri af problemerne, var ifølge P4 Trafik linje F.

Samme medie oplyste, at S-toget på Svanemøllen St., som havde den tekniske fejl, var 'strandet' på stedet.