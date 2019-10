'Kør bil, når du kører bil.'

Således lyder den kampagne, som Rådet for Sikker Trafik i næste uge sætter i gang. Og hvis du føler, du har hørt budskabet før, er du ikke galt på den.

Det er nemlig langt fra første gang, rådet sætter fokus på uopmærksomhed i trafikken. Men problemet er fortsat stort. Og dødeligt.

Som det ser ud nu, skyldes hver tredje dødsulykke i trafikken uopmærksomhed. En kedelig statistik, som der skal ændres på. Derfor bidrager politiet i næste uge med en kontrol af netop uopmærksomme bilister.

Kampagneskilt på parkeringspladsen ved Gigantium Aalborg, 13. oktober 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Kampagneskilt på parkeringspladsen ved Gigantium Aalborg, 13. oktober 2019. Foto: Henning Bagger

Fra mandag til søndag vil samtlige af landets 12 politikredse være på vejene for at holde øje med, hvad bilisterne laver, når de befinder sig bag rattet. Dertil kommer fotovognene, som altså ikke kun kan tjekke fart, men også registrere, hvis bilister taler i håndholdt telefon, mens de kører bil.

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt,« udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, om kontrollen og fortsætter:

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt, at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.«

En undersøgelse, som Rigspolitiets Nationale Færdselscenter lavede i hele landet i foråret 2017, viste, at seks procent ud af de 26.000 trafikanter, der blev observeret, foretog sig noget, der kunne fjerne deres fokus fra trafikken.

Og hvad lavede de så? De både talte i håndholdt telefon, indstillede GPS, spiste og drak, mens de kørte.

Dertil kommer, at omtrent 15 procent af de observerede lastbilchauffører foretog sig noget, de ikke burde, mens de styrede de tunge køretøjer rundt på den danske asfalt.

Problemet med uopmærksomhed er faktisk så stort, at det udgør ét ud af tre punkter i Rigspolitiets færdselsstrategi frem mod 2020. Derfor har B.T. også spurgt politiassistent Christian Berthelsen, om de mange kontroller og kampagner, der har været gennem årene, overhovedet har virket.

»Ja, det har de. Uheldene og ulykkerne sker stadig, men der kommer jo også løbende nye trafikanter til. Og vi kan se, at hvis man kigger på en tiårig periode, er antallet af uheld og trafikdrab faldende,« svarer han og fortsætter:

»Vi ved godt, at vi ikke kan ændre noget fra den ene dag til den anden, så derfor kigger vi på den lange bane. Her kan vi altså se, at vores kontroller i et sammenspil med forskellige kampagner virker.«

Derfor håber han også, at endnu flere bilister kommer med på ‘Kør bil, når du kører bil’-vognen i løbet af den kommende uge. Og at det vil kunne ses på antallet af klip i kørekort og sigtelser.

»Jeg håber, at det er færre end tidligere, fordi jeg håber, folk hører efter og tænker sig om, så vi kan få nedbragt antallet af uheld og drab i trafikken, som alt for ofte skyldes uopmærksomhed.«

10. september i år blev straffen skærpet, således at det giver klip i kørekortet, hvis man anvender håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel.