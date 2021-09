Der er stor sandsynlighed for, at dine nordjyske naboer går rundt med et ekstra hullet klippekort i forhold til andre.

Nye tal fra Forsikring og Pension viser nemlig, at folk i Nordjylland er nogle af de værste til at koncentrere sig om kun at køre bil, når de sidder bag rattet.

Over 500 klip giver politiet om ugen til folk, der taler i mobil under kørsel.

Det er 14.028 klip fra januar til juni 2021.

Og 1.606 af dem er givet i Nordjylland.

Det giver indbyggerne i Nordens Paris en knap så ærefuld andenplads på landsplan.

De bliver kun toppet af København, som har fået uddelt 3.132 bøder på årets første halvår.

»Alt for mange trafikanter har svært ved at lade deres mobil være, selv om de ved, at det er både ulovligt og risikabelt. Og de her tal viser med al tydelighed, at vi stadig har en stor udfordring,« siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, til Forsikring og Pension.

De, der oftest lader hænderne vandre fra rettet og over til telefonen er de unge.

I en undersøgelse, som Forsikring og Pension og Rådet for Sikker Trafik har lavet, siger hele 28 procent af de adspurgte 17-24-årige, at de en gang imellem, ofte eller meget ofte bruger deres mobil håndhold, når de kører over 40 km/t.