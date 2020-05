Politi, beredskab og ambulancefolk er lørdag middag til stede i krydset mellem Folehaven og Vigerslevvej i København.

Her er man i færd med at undersøge et færdselsuheld, og i den forbindelse er venstre svingbane fra Holbækmotorvejen blevet spærret af.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind, der desuden kan berette, at den resterende trafik flyder.

»Vi fik klokken 11.02 en anmeldelse om, at to biler var kørt sammen. Der er ingen alvorlig tilskadekomst,« oplyser vagtchefen og tilføjer:

»Der vil i forbindelse med uheldet være afspærret et stykke tid endnu - indtil vi er færdige med alle undersøgelser og får fjernet køretøjerne.«

Vagtchefen kan for nuværende ikke sætte en klokkeslæt på, hvornår politiets arbejde på stedet er overstået.

Det er endnu uvist, hvad uheldet skyldes, men det er netop, hvad politiet håber, undersøgelserne vil klarlægge.

