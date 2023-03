Lyt til artiklen

Onsdag morgen advarer både politiet, DMI og Vejdirektoratet bilisterne om, at der er sne- og isglatte veje.

Det gælder for store dele af landet.

»PAS NU PÅ!!!« Der er pletvis isglatte veje flere steder,« lyder det i et tweet fra Midt- og Vestsjællands Politi i de tidlige morgentimer.

Også DMI advarer om risiko for is- og sneglatte veje.

På Vejdirektoratets trafikkort fremgår det, at det meste af Sjælland og Fyn og store dele af Jylland har dårligt føre fra morgenstunden.

Flere af landets politikredse melder allerede nu om, at bilister har haft problemer med de glatte veje i løbet af natten.

Det har ført til flere småuheld, blandt andet på Midt- og Vestsjælland.

Det fortæller politikredsens vagtchef, Henrik Olesen, til Ritzau tidligt onsdag morgen.

Han fortæller, at politiet har modtaget anmeldelser om blandt andet et uheld i Jyderup og et par uheld på Vestmotorvejen.

»Der er tale om mindre uheld, hvor folk er kørt ind i autoværnet eller skredet ud,« siger han.

