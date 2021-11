Fredag eftermiddag er Knippelsbro og Langebro spærret midt i København.

Det skyldes, at der er to demonstrationer.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Billeder viser, at der sidder to personer på toppen af Langebro, hvor der ligeledes hænger et skilt med teksten »black friday is fueling climate-chaos.«

Begge broer er spærret for trafik, og trafikanter opfordres derfor til at søge andre ruter.

Cyklister kan dog stadigvæk passere Langebro og Knippelsbro.

Der er ingen tidshorisont.

B.T. Følger sagen.