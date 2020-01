Svendborgmotorvejen fra Odense mod Svendborg ved Ringe N har torsdag aften været spærret..

Det skriver Vejdirektoratet. Det skyldes, at politiet var i gang med en efterforskning.

Fyens Politi bekræfter over for B.T., at de har haft gang i en undersøgelse ved Ringe Nord-afkørslen og derfor har lukket motorvejen i en periode.

»Vi får en anmeldelse klokken 19.10 fra en bilist, som siger, at han er blevet ramt af noget, da han kørte under broen,« forklarer vagtchef Steen Nyland.

»Vi har ikke fundet noget endnu i området, og vores undersøgelse er snart slut.«

Han ønsker dog hjælp fra borgerne, hvis der er nogen, der har set noget omkring broen.

»Gerningstidpunktet er klokken 18.30, så hvis nogen har bemærket noget, som kunne være mistænkeligt, så må man meget gerne kontakte os,« forklarer Steen Nyland.

Du kan ringe til politiet på 114.