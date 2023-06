Igen i år sænker politiet farten på motorvejen forbi Roskilde Festivalen til 80 kilometer i timen.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det gælder fra lørdag 24. juni om morgenen og frem til 2. juli sent om aftenen.

Tiltaget er et forsøg på at forhindre ulykke, forklarer politikommissær Lars Galaz fra færdselspolitiet.

»Når vi gør det, så skyldes det alene hensynet til færdselssikkerheden. Vi har tidligere har set, at festivalgæster, kan finde på at krydse motorvejen, og på at bilister pludseligt stopper og sætter gæster til festivalen af i nødsporet,« siger han.

Der har tidligere været rejst tvivl om, hvorvidt skiltningen på strækningen har været tydelig nok.

Politiet oplyser, at man derfor dagligt vil køre strækningen igennem for at sikre, at alle færdselstavler står rigtigt.

I forbindelse med festivalen advarer Vejdirektoratet om, at bilisterne generelt må forberede sig på ekstra rejsetid.

»Der vil især være mange biler på vejene og risiko for kødannelser på rute 21 Holbækmotorvejen, omkring frakørslerne ved Roskilde samt på rute 6 Køgevej og rute 14 Ringstedvej,« lyder det fra Vejdirektoratet.

Tre dage vil give tættere trafik i området end andre. Det gælder festivalens åbningsdag lørdag 24. juni, dagen med de første koncerter onsdag 28. juni og lukkedagen lørdag 1. juli.

Vejdirektoratet opfordrer festivalgæster og øvrige trafikanter omkring Roskilde til at være tålmodige og sætte ekstra tid af til køreturen på disse dage.