Mandag skal det årlige Royal Run afvikles i København og fire andre danske byer.

Og selvom løb, energi og »folkefest i kondisko«, som de selv kalder det, er sjovt og godt, kan det gøre livet surt for bilister.

»Uanset om du deltager, bor i – eller skal på besøg i København/Frederiksberg, fraråder vi derfor, at du tager bilen denne dag, hvis det er muligt,« står der på Royal Runs egen hjemmeside.

Og den anbefaling bakker Københavns Politi op om:

»Der er ingen tvivl om, at byen er på den anden ende rent trafikmæssigt, så hvis man kan undgå bilen, anbefaler vi at gøre det,« siger vicepolitiinspektør i Københavns Politi Bjarke Dalsgaard.

Kampen om en parkeringsplads i København bliver altså også intensiveret.

»Ruten til Royal Run i København og på Frederiksberg er lukket for trafk, og der vil være løbere på ruten fordelt over hele dagen. Der forventes derfor pres på trafikken, ligesom det vil være meget vanskeligt at finde parkering,« står der på hjemmesiden.

90.000 mennesker er tilmeldt løbet i hele landet - 40.000 af dem skal løbe i København.

Ruten strækker sig fra Indre By til Frederiksberg, som altså også vil være de områder, der er hårdest presset af trafik.

Hvis du tænker, at cyklen skal være dagens alternativ til bilen, er der desværre også dårligt nyt at hente.

»Der vil også være spærret af for cykler på store dele af strækningen, og det er jo langt fra alle steder, man kan krydse ruten,« siger Bjarke Dalsgaard.

Royal Run er et årligt motionsløb, der blev afholdt første gang i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Foruden København finder løbet sted i Aabenraa, Herning, Nyborg og Nykøbing Falster.

Du kan følge live med i B.T.s dækning af løbet i morgen mandag.